Cannes 2021 verso il gran finale | il giapponese e The French Disptach favoriti

Il regista e la sua autista di Drive My Car, il film giapponese che ha fatto piangere, ridere e applaudire a scena aperta il pubblico del Festival di Cannes. Andrà a lui la Palma d'Oro di Cannes 2021? Alla cerimonia di chiusura del 17 luglio manca poco: ecco quali sono le previsioni… Il giapponese Drive My Car di Ry?suke Hamaguchi svetta su tutti. Il 17 luglio sapremo chi vincerà la Palma d'Oro di Cannes 2021. Ma intanto, a sorpresa, in testa ai pronostici c'è questa storia che viene dal Paese del Sol Levante… Che ha battuto il favoritissimo, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021 Paris, 13th District, il trailer del film di Jacques Audiard in concorso a Cannes 2021 Dopo l'esperienza anglofona col surreale western stellato The Sisters Brothers, Jacques Audiard torna in Francia con un nuovo dramma Paris, 13th District , presentato in concorso a Cannes 2021 , di cui è stato svelato il trailer . Co - scritto con Celine Sciamma e interpretato da Noémie Merlant, Lucie Zhang, Makita Samba e Jehnny Beth, Paris, 13th District è un elegante dramma ...

Festival di Cannes, drammaturgia e regia ai limiti della perfezione per Asghar Farhadi Nell'ambito del medio concorso di Cannes 2021, a cui mancano otto opere per comporsi, si sono come ogni anno evidenziate alcune buone se non ottime visioni, fra sorprese (il gigantesco Drive my car ...

Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi Sky Tg24 Cannes in 60 secondi - E' (anche) il giorno di Sergio Rubini - Video L’attore italiano tra i protagonisti di “The story of my wife”: c’è ne parla il nostro CineFilo a Cannes Filiberto Molossi ...

Cannes, il dilemma morale dell'iraniano Fahradi CANNES - Dopo aver portato qui a Cannes tre anni fa ‘Tutti lo sanno’, ambientato in Spagna con due star con Javier Bardem e Penelope Cruz, francamente dimenticabile, il regista iraniano Ashgar Fahradi ...

