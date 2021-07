Cannes 2021: Lea Seydoux raggiunge il punto di rottura nel trailer di France, di Bruno Dumont (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nel trailer di France, di Bruno Dumont, Léa Seydoux è una popolare giornalista che vede la sua vita sconvolta da un incidente d'auto, il film è in concorso a Cannes 2021. Lea Seydoux vive una crisi profonda nel trailer di France, nuovo film di Bruno Dumont presentato in concorso a Cannes 2021. Ironicamente France è il nome del personaggio interpretato da una delle attrici Francesi più richieste e note a livello ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Neldi, di, Léaè una popolare giornalista che vede la sua vita sconvolta da un incidente d'auto, il film è in concorso a. Leavive una crisi profonda neldi, nuovo film dipresentato in concorso a. Ironicamenteè il nome del personaggio interpretato da una delle attricisi più richieste e note a livello ...

Advertising

Radio3tweet : Lo dico da spettatore: io senza andare al cinema non so stare. Quarantacinque minuti con un Nanni Moretti travolgen… - raimovie : Mercoledì 14 luglio alle 23.05 speciale #MovieMag dedicato ai Festival estivi: dal Festival di Cannes, posticipato… - Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - krystyntwit : RT @RBcasting: L’abbraccio a fine proiezione tra Tilda Swinton, Lyna Khoudri, Timothée Chalamet, Adrien Brody e Wes Anderson. “The French D… - SaraLailee : RT @vogue_italia: Continua la passerella a Cannes 2021 ?? Ecco i nuovi look che ci hanno fatto sognare di più?? -