Cannes 2021: il primo giorno di Marco Bellocchio e l’ultimo di Léa Seydoux (Di giovedì 15 luglio 2021) Léa Seydoux (36 anni) l’assente più presente al Festival di Cannes 2021: l’attrice, protagonista di 4 film, è risultata positiva al Covid ed è in quarantena. Niente Croisette per lei. Oggi passa il suo ultimo film in concorso France di Bruno Dumont… Foto Getty L’ultima Léa Seydoux di Cannes 2021. E il primo Marco Bellocchio. Per il nostro regista comincia una tre giorni che culminerà con la Palma d’Oro d’Onore di sabato 17 luglio, consegnatagli durante la cerimonia di chiusura. Per la diva francese è l’ultimo ... Leggi su amica (Di giovedì 15 luglio 2021) Léa(36 anni) l’assente più presente al Festival di: l’attrice, protagonista di 4 film, è risultata positiva al Covid ed è in quarantena. Niente Croisette per lei. Oggi passa il suo ultimo film in concorso France di Bruno Dumont… Foto Getty L’ultima Léadi. E il. Per il nostro regista comincia una tre giorni che culminerà con la Palma d’Oro d’Onore di sabato 17 luglio, consegnatagli durante la cerimonia di chiusura. Per la diva francese è...

Advertising

Radio3tweet : Lo dico da spettatore: io senza andare al cinema non so stare. Quarantacinque minuti con un Nanni Moretti travolgen… - vogue_italia : Il taglio di capelli dell'estate? Il lob con punte sfilate e onde piatte di Taylor Hill a Cannes 2021… - Agenzia_Ansa : FOTO | Cannes, Sharon Stone è tornata #ANSA - presadelazar : RT @Miki_Trent: Sharon Stone en Dolce & Gabbana Alta Moda Cannes Film Festival 2021 - IOdonna : Sexy ieri, magnetica oggi: Sharon insegna che il super corto non ha età -