Can Yaman, beccati così con Diletta Leotta: ‘baci e coccole’. Cosa è successo nel locale milanese (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non si placa il gossip attorno a Can Yaman e Diletta Leotta: dopo la vacanza in Turchia a casa dell’attore, ora i due sono stati avvistati in un locale milanese. LEGGI ANCHE:– Cosa hanno fatto Diletta Leotta e Can Yaman una volta usciti dal locale? Cosa ha insinuato il fotografo dei VIP dopo quei baci nel locale milanese: non è come pensi A condividere lo scoop su Instagram è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione. La coppia è stata beccata a ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 luglio 2021) Non si placa il gossip attorno a Can: dopo la vacanza in Turchia a casa dell’attore, ora i due sono stati avvistati in un. LEGGI ANCHE:–hanno fattoe Canuna volta usciti dalha insinuato il fotografo dei VIP dopo quei baci nel: non è come pensi A condividere lo scoop su Instagram è stata Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione. La coppia è stata beccata a ...

Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: uniti dalla «notte magica» italiana - patriziaeraldi1 : RT @LenkaWeaver: @YamanFanPageIta @Manuel_Real_Off Queste persone avranno uno shock quando arriverà Sandokan…non lo riconosceranno nemmeno…… - MariLu201068 : RT @Mary96231807: Ricca colazione a casa sosia Can Yaman.. - Mary96231807 : Ricca colazione a casa sosia Can Yaman.. - Macry79 : Ebbene, anche Can Yaman non è stato accolto con tanto entusiasmo in Italia!' Ps: articolo che parla da solo perché… -