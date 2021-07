Campania | il bollettino Covid | 188 positivi | tasso al 2 | 1%

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 188 a fronte di 8.849 tamponi molecolari processati. Si registrano due decessi. La situazione posti letto: 12 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 14); 192 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 197). Ildi ieri L'articolo ilNapolista.

Ecco ilsull'emergenza coronavirus nella Regioneaggiornato a oggi, mercoledì 14 luglio. Di seguito i dati più importanti e necessari per valutare l'impatto della pandemia in uno dei ...Covid, ildel 14 luglio 2021 " Consueto appuntamento con l'Unità di Crisi della Regione, che trasmette i dati di oggi relativi all'emergenza covid sul territorio. Sono 188 i ...Sono 188 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.849 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, è dell'2.12% in risalita. Nel bolle ...Risale il contagio covid in Campania con 188 nuovi positivi e 2 decessi. In discesa l'occupazione dei posti letto negli ospedali ...