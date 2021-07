Campania, arriva il bonus post-pandemia per i minori dai 6 ai 16 anni: stanziati 400mila euro (Di mercoledì 14 luglio 2021) arriva in Campania il bonus psicologo in Campania. La Regione infatti ha stanziato 400 mila euro per l’assegnazione di voucher a soggetti socialmente svantaggiati o a rischio esclusione per interventi di sostegno psicologico. Campania, arriva il bonus psicologo per terapia post-pandemia “Il disagio psicologico è forse la conseguenza più pesante della pandemia: lo stravolgimento dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 luglio 2021)inilpsicologo in. La Regione infatti ha stanziato 400 milaper l’assegnazione di voucher a soggetti socialmente svantaggiati o a rischio esclusione per interventi di sostegno psicologico.ilpsicologo per terapia“Il disagio psicologico è forse la conseguenza più pesante della: lo stravolgimento dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ViViCentro : Meteo Campania 14-15-16 luglio: È in arrivo il maestrale ed i termometri scenderanno di 6-8°C con il ritorno ad un… - IAMCALCIOSALERN : Angri, primo rinforzo: arriva Rinaldi - vincepas : Va’ Sentiero, tappa in Campania per il percorso di trekking più lungo del mondo - corrmezzogiorno : #Napoli Va’ Sentiero, in Campania il percorso trekking più lungo del mondo - paceinguerra : @manginobrioches Aspetta 10 giorni, ma anche meno con la Delta, poi in 20 giorni arriva il cartellino giallo. Qui i… -