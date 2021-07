Campagne abbonamenti | suite | box | hospitality | la grande attesa dei tifosi

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Quello del ritorno del pubblico allo stadio è un tema caldissimo. E l'euforia per la vittoria dell'Italia agli Europei in uno stadio gremito può diventare una leva fantastica per la campagna vaccinale.

? Lo sanno bene Figc e Lega (che ieri ha tenuto un'apposita riunione), ma ormai lo sa anche il Governo. Che giustamente deve pensare soprattutto alla sicurezza e alla salute, ma ...Sul Corriere della Sera. Ieri nuovo incontro tra i club. La riapertura degli impianti ai vaccinati è fondamentale per avviare leIeri molti club di Serie A si sono incontrati nuovamente in un hotel di Milano per discutere la strategia per spingere il governo a riaprire gli stadi al 100% ai vaccinati. I ...L’ad bianconero Baraldi in una lettera ai tifosi spiega che la campagna partirà solo quando sarà certa la capienza della Segafredo Arena ...“C’è entusiasmo, siamo felici e carichi per l’inizio di questa avventura”. A fare il punto della situazione e gli onori di casa nel raduno di ieri al Braglia, primo atto della nuova stagione 2021/22, ...