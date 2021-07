Calendario Serie A | esordio Roma con la Fiorentina | Lazio ad Empoli Derby alla sesta | Inter-Juve alla nona giornata

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Save the date. Dal weekend tra il 21 e il 22 agosto fino al 22 maggio a tenerci compagnia ci sarà di nuovo la nostraA, trentotto giornate inedite ed emozionanti, e...

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Lo ha detto il presidente della LegaA Paolo Dal Pino , intervenuto durante il sorteggio del2021/22. " Il calcio è un volano importante sia da un punto di vista economico che ...A 2021/2022 "Ronaldo? Ecco quando tornerà" Domande anche su Cristiano Ronaldo , sul quale Nedved ha confermato la permanenza al club bianconero : "Attualmente è in vacanza. Non ...AGGIORNAMENTO ORE 19.25 - Nel frattempo la Lazio sui propri canali social ha pubblicato l'intero calendario. Di seguito tutte le 38 giornate con le rispettive date (weekend di ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – Il tecnico della Roma, José Mourinho sfiderà l’Inter, per la prima volta dopo il Triplete, il 5 dicembre alla 16esima giornata di Serie A all’Olimpico, secondo quanto ...