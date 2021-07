Calendario Serie A asimmetrico: cosa significa e come funziona (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi mercoledì 14 luglio (ore 18.30) nascerà la Serie A 2021-2022 di calcio. Verrà infatti sorteggiato il Calendario del prossimo campionato e conosceremo così la composizione delle 38 giornate, con tutte le date e i vari incroci tra le 20 squadre che parteciperanno al torneo. C’è però una grande novità dopo oltre un secolo di storia, ovvero quella del Calendario asimmetrico. cosa significa? Fino alla passata stagione il girone d’andata e quello di ritorno erano speculari, se due formazioni si affrontavano alla prima giornata si sarebbero poi incontrate nuovamente alla ventesima (ovvero la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Oggi mercoledì 14 luglio (ore 18.30) nascerà laA 2021-2022 di calcio. Verrà infatti sorteggiato ildel prossimo campionato e conosceremo così la composizione delle 38 giornate, con tutte le date e i vari incroci tra le 20 squadre che parteciperanno al torneo. C’è però una grande novità dopo oltre un secolo di storia, ovvero quella del? Fino alla passata stagione il girone d’andata e quello di ritorno erano speculari, se due formazioni si affrontavano alla prima giornata si sarebbero poi incontrate nuovamente alla ventesima (ovvero la ...

Advertising

DAZN_IT : Manca poco all'inizio della nuova stagione di Serie A ?? Non perdere la presentazione del calendario alle 18.30 live… - sportmediaset : Serie A, mercoledì 14 luglio il calendario 2021/22 in diretta su - AntoVitiello : L'Assemblea della Lega Serie A ha confermato, per il giorno 14 luglio, la presentazione del Calendario della Serie A TIM 2021-2022. - ElTrattore : RT @_enz29: Anche Sky trasmette il calendario della Serie A - MondoTV241 : Oggi sarà svelato il calendario di Serie A 'asimmetrico': ecco dove vederlo in TV #seriea -