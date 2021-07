Calendario Serie A 2021 22: oggi il sorteggio. La prima giornata (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si alza il sipario sul Calendario di Serie A 2021 22. Alle 18:30 di oggi è previsto infatti il sorteggio delle giornate del massimo campionato , il cui inizio è fissato per il 22 agosto . La prima ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si alza il sipario suldi22. Alle 18:30 diè previsto infatti ildelle giornate del massimo campionato , il cui inizio è fissato per il 22 agosto . La...

Advertising

Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - DAZN_IT : Manca poco all'inizio della nuova stagione di Serie A ?? Non perdere la presentazione del calendario alle 18.30 live… - sportmediaset : #SerieA , ecco il calendario 2021/22 L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su - fisco24_info : Si svela il calendario di Serie A L'Inter ospita il Genoa LIVE: Svelati criteri, per prima volta sfide asimettriche… - LaStampa : In diretta il calendario della nuova Serie A: la novità del ritorno asimmetrico e i criteri di compilazione -