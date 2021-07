Calendario di Serie A 2021 2022 Napoli la prima con il Venezia | la seconda con il Genoa La Juventus alla terza

(Di mercoledì 14 luglio 2021). la Lega diA ha svelato il nuovo. Unparticolare, diverso dal solito perchè il girone di ritorno sarà asimmetrico. Presenti Presenti: Dal Pino e De Siervo per la LegaA, Albertini per la Figc, Marotta (Inter), Nedved (), Maldini (Milan), Tare (Lazio), Lombardo (), Marino (Atalanta), Campoccia (Udinese), Barone (Fiorentina), Capozucca (Cagliari), Di Vaio (Bologna), Fabbiani (Salernitana). ECCO LE PRIME GIORNATE DELLAA ...

18.54 Calcio:A, la prima giornata Per laA è la giornata del varo del2021 - 22. Ecco la prima giornata (22 agosto): BOLOGNA - SALERNITANA CAGLIARI - SPEZIA EMPOLI - LAZIO H. VERONA - SASSUOLO INTER - GENOA NAPOLI - VENEZIA ...1 L'ad dell'Inter , Beppe Marotta , ha parlato durante la presentazione deldella nuovaA 2021/22. 'La stagione parte come sempre, con il pronostico iniziale che ha sempre le squadre favorite e con le outsider pronte ad entrare. A differenza della Champions ...Ore 18:10: come noto, il criterio della compilazione dei calendari sarà diverso rispetto agli altri ... si riaffaccia nel grande campionato di serie A e spera di scrivere una pagina fondamentale della ...14 luglio 2021 In campo nella prima giornata del calendario Serie A 2021/2022 il Genoa sarà la squadra che terrà a battesimo l'Inter campione d'Italia, allenata da Simone Inzaghi. Per quanto riguarda ...