(Di mercoledì 14 luglio 2021). Ilcomincia con ilincontrerà il. Il big match con laventesima giornata. la Lega diA ha svelato il nuovo. Unparticolare, diverso dal solito perchè il girone di ritorno sarà asimmetrico. Presenti Presenti: Dal Pino e De Siervo per la LegaA, Albertini per la Figc, Marotta (Inter), ...

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - DAZN_IT : Manca poco all'inizio della nuova stagione di Serie A ?? Non perdere la presentazione del calendario alle 18.30 live… - zazoomblog : Calendario di Serie A 2021-2022. Napoli la prima con il Venezia la seconda con il Genoa. La Juventus alla terza. -… - GiovannaDiTroia : Dopo il trionfo agli #Europei2021 ??, è live il sorteggio del calendario di #SerieA. Sarà un campionato ricco di n… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Ilcompleto della Roma 1giornata: Roma - Fiorentina 2giornata: Salernitana - Roma 3giornata: Roma - Sassuolo 4giornata: Verona - Roma 5giornata: Roma - Udinese 6giornata: Lazio - Roma ...Contrariamente ad altre edizioni dellaA, ildel girone di ritorno non sar simmetrico a quello di andata e infatti la prima di ritorno presenta partite diverse: Salernitana - Venezia ...L'ad nerazzurro ha parlato dopo la presentazione dei calendari di Serie A: "La rosa è a posto, va completata solo per la partenza di Hakimi" ...Le due squadre campane non giocheranno mai contemporaneamente in casa nel corso del campionato 2021-2022. La Lega Serie A ha svelato il calendario per il campionato 2021-2022, che per la prima volta ...