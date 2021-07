Calderoli | Con pochi emendamenti si può bloccare il Ddl Zan

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Quantial Ddl Zan presenterà in Senato il leghista Roberto? “...lascio agli altri l’ostruzionismo...”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è lo stesso, che ricorda: “All’epoca della riforma costituzionale ne sfornai 83 milioni”. Con un programma che li crea: “Sì, mi sono fatto consigliare da un collega ingegnere. Io ho fatto il liceo classico, purtroppo. Non ho competenze scientifiche. E allora il paziente amico mi ha spiegato passo passo cosa è un algoritmo, come si può usare, e cosa ci può regalare Si figuri che tutti mi domandano: ‘Perché non ce ...

A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è lo stesso, che ricorda: 'All'epoca della riforma costituzionale ne sfornai 83 milioni'.un programma che li crea: 'Sì, mi sono fatto ...'I giochetti sono i vostri', gli risponde. Pietro Grasso stringe il microfono come ... E però mentre urlano, i senatori si riprendonoil cellulare. Ciascuno per dimostrare l'infamità dell'...Quanti emendamenti al Ddl Zan presenterà in Senato il leghista Roberto Calderoli? “Pochi, pochi...lascio agli altri l’ostruzionismo...”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è lo stesso C ...Il disegno di legge Zan, 8 mesi dopo il voto alla Camera, arriva oggi al Senato. Tra ostruzionismo, voti segreti e selve di emendamenti dei contrari, il suo cammino non si preannuncia facile. Tanto ch ...