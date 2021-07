Calciomercato Milan – Vlasic vuole solo il Diavolo: il punto | News (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: interesse dei rossoneri per Nicola Vlasic, trequartista del Cska Mosca. Ecco come stanno le cose Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le ultime suldel: interesse dei rossoneri per Nicola, trequartista del Cska Mosca. Ecco come stanno le cose

Advertising

Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - Gazzetta_it : 'Milan, non ti dimenticherò mai. Ma era giusto cambiare' #Donnarumma - SkySport : Donnarumma, addio al Milan su Instagram: 'Scelta difficile, via per crescere' #SkySport #SkyCalciomercato… - FilippoRubu00 : ??#Milan, distanza al momento con il #CSKA per Nikola #Vlasic ???? che non apre al prestito ???? #SerieA #Calciomercato - PianetaMilan : -