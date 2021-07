Calciomercato Milan, non solo Giroud: si lavora anche per Bakayoko (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo Sport Mediaset il Milan starebbe valutando anche il ritorno di Bakayoko: si va verso il prestito Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, Milan e Chelsea in queste ore potrebbe definire non soltanto l’arrivo di Oliver Giroud in rossonero. Le parti avrebbero infatti interloquito per il ritorno al Milan di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese potrebbe tornare in prestito visto che il Chelsea ha sfruttato la clausola per rinnovare unilateralmente il suo contratto fino al 2023. Rossoneri attualmente in pole rispetto al ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Secondo Sport Mediaset ilstarebbe valutandoil ritorno di: si va verso il prestito Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset,e Chelsea in queste ore potrebbe definire non soltanto l’arrivo di Oliverin rossonero. Le parti avrebbero infatti interloquito per il ritorno aldi Tiemoué. Il centrocampista francese potrebbe tornare in prestito visto che il Chelsea ha sfruttato la clausola per rinnovare unilateralmente il suo contratto fino al 2023. Rossoneri attualmente in pole rispetto al ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - Gazzetta_it : 'Milan, non ti dimenticherò mai. Ma era giusto cambiare' #Donnarumma - tuttosport : #Milan, il #Psg è insaziabile: ci prova per #TheoHernandez - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Incontro in sede con i familiari di #WarrenBondo #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bondo - MCalcioNews : #Milan, ad un passo l'arrivo di #Warren #Bondo: familiari in sede per definire l'accordo -