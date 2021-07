Calciomercato Milan, Ancelotti cambia il destino del sogno rossonero (Di mercoledì 14 luglio 2021) Isco è in gran forma: potrebbe convincere Carlo Ancelotti e restare al Real Madrid, infrangendo così il sogno del Milan. Dopo aver perso il trequartista titolare Hakan Calhanoglu, il Milan è alla ricerca di un suo sostituto. Ha puntato infatti fortemente su Isco, giocatore del Real Madrid, ma l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina spagnola Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Isco è in gran forma: potrebbe convincere Carloe restare al Real Madrid, infrangendo così ildel. Dopo aver perso il trequartista titolare Hakan Calhanoglu, ilè alla ricerca di un suo sostituto. Ha puntato infatti fortemente su Isco, giocatore del Real Madrid, ma l’arrivo di Carlosulla panchina spagnola Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - Gazzetta_it : 'Milan, non ti dimenticherò mai. Ma era giusto cambiare' #Donnarumma - tuttosport : #Milan, il #Psg è insaziabile: ci prova per #TheoHernandez - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: 'Milan, non ti dimenticherò mai. Ma era giusto cambiare' #Donnarumma - pinksoccer024 : ???? #Calciomercato #SerieA, Merle Kirschstein è una nuova giocatrice del Milan ?? -