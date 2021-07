Calciomercato, Messi non lascia il Barcellona | Nuovo accordo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lunga trattativa, ma alla fine l’accordo sarebbe vicino: Messi si prepara a firmare con il Barcellona con una clausola monstre Il Calciomercato entra nel vivo e coinvolge già a pieno… L'articolo Calciomercato, Messi non lascia il Barcellona Nuovo accordo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lunga trattativa, ma alla fine l’sarebbe vicino:si prepara a firmare con ilcon una clausola monstre Ilentra nel vivo e coinvolge già a pieno… L'articolononilè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Silvia67850030 : Messi rinnova col Barcellona per 5 anni con la riduzione dell'ingaggio al 50% Direi l'hastag giusto sia… - Bertolca10 : C'è l'accordo tra Lionel #Messi e il Barcellona. Altri cinque anni di contratto, ma al 50% dello stipendio rispetto… - STnews365 : Dalla Spagna: principio di accordo Barcellona-Messi In Spagna parlano di accordo già raggiunto e clausola rescissor… - infoitsport : Calciomercato, dalla Spagna: Barcellona-Messi, principio di accordo per il rinnovo - Fprime86 : RT @SkySport: #Calciomercato, dalla Spagna: #Barcellona - #Messi, principio di accordo per il rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato https://… -