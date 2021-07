Calciomercato Juventus: no ai 100 milioni del Chelsea per Chiesa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Altra maxi offerta rifiutata dalla Juventus per Federico Chiesa: dalla Germania riportano di un no da 100 milioni di euro La Juventus si gode i suoi azzurri campioni d’Europa: elogi per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, totem della difesa, e anche per Bernardeschi, sempre tanto criticato ma riscattatosi con i rigori perfetti in semifinale e finale. Sicuramente però chi ha fatto tanto scalpore è Federico Chiesa che si è presentato ai grandi palcoscenici europei. Secondo quanto riportato dalla BILD, il Chelsea avrebbe offerto 100 milioni di euro alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Altra maxi offerta rifiutata dallaper Federico: dalla Germania riportano di un no da 100di euro Lasi gode i suoi azzurri campioni d’Europa: elogi per Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, totem della difesa, e anche per Bernardeschi, sempre tanto criticato ma riscattatosi con i rigori perfetti in semifinale e finale. Sicuramente però chi ha fatto tanto scalpore è Federicoche si è presentato ai grandi palcoscenici europei. Secondo quanto riportato dalla BILD, ilavrebbe offerto 100di euro alla ...

