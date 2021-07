Calciomercato Inter, obiettivo Molina: l’Udinese fissa il prezzo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Calciomercato Inter: i nerazzurri seguono con attenzione Nahuel Molina dell’Udinese, i friulani hanno già fissato il prezzo Non solo Hector Bellerin. Marotta e Ausilio si stanno cautelando nel caso l’Arsenal non dovesse cedere sul prestito con diritto di riscatto e stanno sondando varie piste, italiane ed estere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Tra le alternative – spiega La Gazzetta dello Sport – è nota la pista Dumfries, come quella di Zappacosta (altri due giocatori che probabilmente andranno via a titolo definitivo). A questi si ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021): i nerazzurri seguono con attenzione Nahueldel, i friulani hanno giàto ilNon solo Hector Bellerin. Marotta e Ausilio si stanno cautelando nel caso l’Arsenal non dovesse cedere sul prestito con diritto di riscatto e stanno sondando varie piste, italiane ed estere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Tra le alternative – spiega La Gazzetta dello Sport – è nota la pista Dumfries, come quella di Zappacosta (altri due giocatori che probabilmente andranno via a titolo definitivo). A questi si ...

