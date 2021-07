Calciomercato Inter, nome nuovo per la fascia: le ultime (Di mercoledì 14 luglio 2021) Calciomercato Inter: continua il casting per la fascia nerazzurra. Tra Dumfries e Nandez spunta anche Luis Diaz del Porto Un nuovo acquisto per la fascia è la priorità dell’Inter di Inzaghi. Il casting va avanti e tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri (da Bellerin a Dumfries passando per Zappacosta, Nandez e Hateboer) spunta un profilo nuovo. Come rivela Il Corriere dello Sport a sinistra per il ruolo di “quinto” è stato offerto Luis Diaz del Porto. Dal Portogallo assicurano che l’Inter è Interessata. Colombiano classe 1997, è valutato ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021): continua il casting per lanerazzurra. Tra Dumfries e Nandez spunta anche Luis Diaz del Porto Unacquisto per laè la priorità dell’di Inzaghi. Il casting va avanti e tra i tanti nomi accostati ai nerazzurri (da Bellerin a Dumfries passando per Zappacosta, Nandez e Hateboer) spunta un profilo. Come rivela Il Corriere dello Sport a sinistra per il ruolo di “quinto” è stato offerto Luis Diaz del Porto. Dal Portogallo assicurano che l’essata. Colombiano classe 1997, è valutato ...

