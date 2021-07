Calciomercato Inter: il Tottenham prepara l’offerta per Skriniar (Di mercoledì 14 luglio 2021) Skriniar nel mirino di Paratici per il Tottenham: il club londinese pronto a presentare un’offerta formale all’Inter Il Tottenham e Fabio Paratici insistono per Milan Skriniar, obiettivo primario per rinforzare la retroguardia dei londinesi. Stando al portale Todofichajes.com, l’ex CFO della Juventus potrebbe presto formulare un’offerta formale all’Inter per portare a Londra il difensore slovacco. Prima, però, ci sarà da convincere lo stesso Skriniar al trasferimento in Premier League. L’Inter valuta il giocatore 60 milioni di euro, ma l’operazione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021)nel mirino di Paratici per il: il club londinese pronto a presentare un’offerta formale all’Ile Fabio Paratici insistono per Milan, obiettivo primario per rinforzare la retroguardia dei londinesi. Stando al portale Todofichajes.com, l’ex CFO della Juventus potrebbe presto formulare un’offerta formale all’per portare a Londra il difensore slovacco. Prima, però, ci sarà da convincere lo stessoal trasferimento in Premier League. L’valuta il giocatore 60 milioni di euro, ma l’operazione ...

