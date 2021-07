Calciomercato – Inter, dopo il Trabzonspor anche il Cagliari sonda Dalbert: i dettagli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Interesse del Cagliari per Dalbert C’è anche il Cagliari sulle tracce di Dalbert. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il giocatore avrebbe rifiutato l’opzione Trabzonspor (rimane vivo l’Interesse del CSKA Mosca) e ora i rossoblu hanno manifestato il loro Interesse per il brasiliano rientrato all’Inter dopo il prestito al Rennes della passata stagione. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche Radja Nainggolan, la cui esperienza in nerazzurro può ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)esse delperC’èilsulle tracce di. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il giocatore avrebbe rifiutato l’opzione(rimane vivo l’esse del CSKA Mosca) e ora i rossoblu hanno manifestato il loroesse per il brasiliano rientrato all’il prestito al Rennes della passata stagione. Nella trattativa potrebbe essere inseritoRadja Nainggolan, la cui esperienza in nerazzurro può ...

