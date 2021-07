Calciomercato Inter | braccio di ferro per Bellerin | l' alternativa

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Sebastiano Esposito al Basilea ?? - DiMarzio : #Bellerin chiede la cessione all'#Arsenal: #Inter la sua priorità - DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità, poi ci sarà il #Benfica - sportal_it : Mercato Inter, spunta un nome a sorpresa per la fascia - fcin1908it : Pista prende quota: “Prezzo sale, l’Inter si è mossa. Lautaro lo conosce bene” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

, i nerazzurri insistono per Bellerin: l'Arsenal per ora non cede, possibile alternativa in Serie AInter concentrata sul dopo Hakimi. La partenza del marocchino rende necessario, ......ISCRIVITI al canale YouTube!Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ...e Milan disputeranno entrambe in trasferta la settima giornata di andata, per la concomitanza a ...Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno incassato il sì di Hector Bellerin, ma adesso c’è da trattare ancora con l’Arsenal L’Inter ha in mano il sì di Hector Bellerin per il trasferimento a Milano del ...Continua la ricerca dell' Inter ad un esterno di livello per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Hakimi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha trovato da tempo l'intesa per He ...