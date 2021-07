Calciomercato | Il Napoli vuole Emerson Palmieri | la doppia proposta degli azzurri

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - SkySport : Napoli, Olivera del Getafe nuovo obiettivo per la fascia sinistra. Le news di mercato #SkySport #SkyCalciomercato… - calciomercatoit : ?? #Napoli, si accende il mercato: meeting tra #DeLaurentiis e Mino #Raiola ??? @MarcoGiordano6 ?? #CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Napoli, Insigne via subito? Primi sondaggi dall'estero - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli: presto l'incontro tra #DeLaurentiis e #Raiola ?? I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

...ISCRIVITI al canale YouTube!Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di, ... Milano, Roma e Torino oltre ai derby campani (- Salernitana) e toscani (Fiorentina - Empoli). ...Due ufficialità arrivano dal. La Roma ha ufficializzato l'acquisto dal Wolverhampton del 33enne portiere portoghese Rui Patricio in passato contattato anche dal. Al club inglese vanno 11,5 milioni di euro più ...Secondo quanto riferisce Sky Sport, presto il club campano incontrerà l'entourage del giocatore che, dopo un Euro 2020 vissuto da protagonista, non accetterà una proposta al ribasso rispetto all'ingag ...Il club avrebbe già incassato la disponibilità del terzino ad approdare in azzurro la Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità sul futuro di Emerson ...