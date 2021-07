Calciomercato | da Donnarumma ad Hakimi | Ecco il nuovo undici del PSG!

Advertising

Gazzetta_it : #Donnarumma, per il Psg l'affare del decennio. E per gli altri solo rimpianti La borsa di Pedullà #Euro2020 - serieAnews_com : ?? La #Juventus poteva davvero prendere #Donnarumma: spunta il documento che svela tutto - Maybach75015 : RT @SkySport: Donnarumma, addio al Milan su Instagram: 'Scelta difficile, via per crescere' #SkySport #SkyCalciomercato #Donnarumma #Milan… - temafootball24 : ??#DONNARUMMA??: lunga lettera al #Milan! Nelle prossime ore la firma col #PSG ???? A cura di @DavideCannistr1 ????… - andreastoolbox : Calciomercato, Donnarumma nella sede del Psg per la firma. Le news | Sky Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Donnarumma

, votato miglior giocatore dell'Europeo, ha lasciato il Milan a parametro zero dopo aver trovato l'accordo totale con i francesi per un contratto quinquennale da 60 milioni totali . Un ...l PSG accoglie Gianluigi. L'ormai ex portiere del Milan è nella sede del club parigino per la firma sul contratto Gianluigiè pronto per iniziare la sua nuova avventura al PSG. Dopo aver salutato il Milan con un lungo post sui suoi profili social, il portiere classe '99 è arrivato nella sede del club parigino ...Non sarà un rinnovo semplice: non si escludono sorprese clamorose, con Insigne che vada via a parametro zero come fatto da Gianluigi Donnarumma col Milan: l'ha detto Luca Marchetti a Sky Sport.14 luglio 2021 a. a. a. Già, tra Gigio Donnarumma, tra gli eroi di Euro 2020, e il Milan è finita male. E fino a ieri, fino alla fine dell'Europeo, Donnarumma non aveva detto una parola sulla vicenda.