Calciomercato Atalanta | spunta un nome nuovo per l’attacco

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L’, dopo l’acquisto di Musso, continua a muoversi sulper regalare rinforzi a Gasperini, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Dea starebbe seguendo con interesse una nuova pista per il proprio attacco. Si tratta di Matheus Cunha dell’Herta Berlino, attaccante classe ’99 che piace alla dirigenza nerazzurra. Il suo è un profilo in linea con il diktat societario e potrebbe sostituire Ilicic, pronto a lasciare Bergamo., SI STUDIA IL COLPO L’, quindi, è pronto a mettere a segno un colpo di ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ?? #Juve - Con l'addio di #Romero, l'#Atalanta punterebbe su #Demiral. Servono 40 milioni! - Bianca34874951 : RT @calciomercatoit: ?? #Juve - Con l'addio di #Romero, l'#Atalanta punterebbe su #Demiral. Servono 40 milioni! - CrapanzanoRobin : RT @calciomercatoit: ?? #Juve - Con l'addio di #Romero, l'#Atalanta punterebbe su #Demiral. Servono 40 milioni! - calciomercatoit : ?? #Juve - Con l'addio di #Romero, l'#Atalanta punterebbe su #Demiral. Servono 40 milioni! - Cucciolina96251 : RT @calciomercatogp: L’#Empoli vuole chiudere per #Piccoli di proprietà dell’#Atalanta ma nell’ultima stagione in prestito allo #Spezia #c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Calciomercato.com

Juve: nuove conferme sull'interessamento dell'per Demiral. Assalto se parte Romero: cifre e dettagliInizia ufficialmente anche la stagione della Juventus. Questa mattina tutti i ...... per tutte le ultime notizie di. Calendario Serie A 2021/2022, i criteri del ... Nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra, ...Per la prima volta nella storia del torneo l’assemblea di Lega ha optato per la formula del calendario asimmetrico Via alla nuova stagione di Serie A nel week-end del 21/22 agosto, questa sera alle 18 ...Domani il Bologna partirà per il Trentino per cominciare il ritiro estivo, a Pinzolo fino al 24 luglio, ma lo farà senza il suo attaccante Musa Barrow. L’ex Atalanta, di rientro dal Gambia, è stato ...