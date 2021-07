Calcio: Totti, 'grazie ai ragazzi della Nazionale italiana, Serie A campionato più bello d'Europa' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Mi avrebbe fatto piacere essere lì per la presentazione del calendario 2021-2022 ma a differenza di Marco e Ciro io lavoro. grazie ai ragazzi della Nazionale italiana, siamo sicuri che la Serie A è il campionato più bello d'Europa e sono fiero di essere Ambassador, ci vediamo sui campi". Lo ha detto Francesco Totti in un videomessaggio durante la presentazione de calendari della Serie A su Dazn. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Mi avrebbe fatto piacere essere lì per la presentazione del calendario 2021-2022 ma a differenza di Marco e Ciro io lavoro.ai, siamo sicuri che laA è ilpiùd'e sono fiero di essere Ambassador, ci vediamo sui campi". Lo ha detto Francescoin un videomessaggio durante la presentazione de calendariA su Dazn.

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Totti, 'grazie ai ragazzi della Nazionale italiana, Serie A campionato più bello d'Europa'... - GaeDeRoberto : Quando #Totti lascio il calcio il #codacons fece un comunicato dicendo: 'Non lo rimpiangeremo [...] una buona notiz… - IsThisMadness_ : @vore_yibo Sai chi conosco del calcio? Del piero e totti. E coso là che non mi viene il nome che adesso fa la pubbl… - GianniRosano : @derricostefano @EmanueleBottoni Maradona. Era un altro calcio ! a Totti la Roma di SENSI gli pareggiò quasi del… - Claudia64852911 : @gigiodonna1 @acmilan Per me vuol dire essere attaccati solo ed esclusivamente hai soldi.. Però ricordati il calcio… -