Calcio: Serie A, in prima di ritorno Juve-Napoli e Milan-Roma (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Due big match nella prima giornata di ritorno che per la prima volta è sfalsata rispetto alla prima di andata: Milan-Roma e Juventus-Napoli. Tra le altre gare della prima giornata di ritorno, in programma il 6 gennaio 2022, spicca Bologna-Inter, Atalanta-Torino,Fiorentina-Udinese, Lazio-Empoli, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa e Spezia-Hellas Verona. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021), 14 lug. (Adnkronos) - Due big match nellagiornata diche per lavolta è sfalsata rispetto alladi andata:ntus-. Tra le altre gare dellagiornata di, in programma il 6 gennaio 2022, spicca Bologna-Inter, Atalanta-Torino,Fiorentina-Udinese, Lazio-Empoli, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa e Spezia-Hellas Verona.

Advertising

Gazzetta_it : La Juwembley al via col nuovo Allegri e la spinta degli Euroeroi - sportface2016 : #Lazio, la super tifosa Suor Paola: 'Ho chiesto a #Lotito di abbassare lo stipendio a #Sarri se bestemmia' - sportmediaset : #SerieA , ecco il calendario 2021/22 L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su - napolipiucom : ? CALENDARIO DI SERIE A 2021/2022. NAPOLI LA PRIMA CON IL VENEZIA, LA SECONDA CON IL GENOA. LA JUVENTUS ALLA TERZA.… - Christi83013660 : RT @TuttoMercatoWeb: Tare: 'Sarri alla Lazio può fare calcio come piace a lui. Luis Alberto ha raggiunto il ritiro' -