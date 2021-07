Calcio Napoli: il rinnovo del contratto di Insigne sarà la telenovela dell’estate (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lorenzo Insigne: al ritorno dalle vacanze il neo-campione d’Europa (in scadenza di contratto tra meno di un anno) sarà chiamato a una non semplice trattativa con Aurelio De Laurentiis. La vittoriosa spedizione italiana ad Euro 2020 ha visto Lorenzo Insigne tra i grandi protagonisti. Il capitano del Calcio Napoli è stato tra i migliori per qualità e Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lorenzo: al ritorno dalle vacanze il neo-campione d’Europa (in scadenza ditra meno di un anno)chiamato a una non semplice trattativa con Aurelio De Laurentiis. La vittoriosa spedizione italiana ad Euro 2020 ha visto Lorenzotra i grandi protagonisti. Il capitano delè stato tra i migliori per qualità e

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, sospiro di sollievo: #Lozano non ha complicazioni neurologiche - IAMCALCIONAPOL : Ripescaggi in Serie D: otto club presentano domanda - emilio_giuliano : @MatteoSorrenti ... ma comunque è il miglior Presidente della storia del calcio #napoli??????. Invece, #adl masterclass chest è ???????????? - cn1926it : #Iezzo: “#Meret finalmente titolare. #Insigne? Troverà l’accordo col #Napoli” - NCN_it : FOTO – LA #ZEUS COLLABORA COL #NAPOLI: INVIATO MATERIALE TECNICO PER #DIMARO ALLA SQUADRA #SSCNapoli -