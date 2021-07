Calcio: meno match e campo neutro, federazione studia nuova Liga (Di mercoledì 14 luglio 2021) meno giornate, più emozioni, con qualche partita in campo neutro, possibilmente anche all'estero, in sedi lontane come Miami: sono le idee con cui il presidente della federCalcio spagnola, Luis ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021)giornate, più emozioni, con qualche partita in, possibilmente anche all'estero, in sedi lontane come Miami: sono le idee con cui il presidente della federspagnola, Luis ...

Advertising

underoostom : -perché la maggior parte delle persone rompono il cazzo, ma sono stufa e quindi parlo quanto voglio del calcio, sem… - sportface2016 : Idea nuova #Liga, #Rubiales: 'Meno giornate e partite in campo neutro, parlerò con #Tebas per provare a modificare… - demetsearose : 1. Io personalmente seguo il calcio da quando ero piccolissima grazie a mio padre 2. Non critico quelli a cui piac… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: meno match e campo neutro, federazione studia nuova Liga Il presidente incontrerà Tebas,si potrebbe fare un match a Miami - glooit : Calcio: meno match e campo neutro, federazione studia nuova Liga leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio meno Calcio: meno match e campo neutro, federazione studia nuova Liga Noi proporremo un cambio che permetta ad esempio di avere partite in campo neutro, meno giornate e una competizione più emozionante che generi più ricavi". Secondo Rubiales si potrebbe studiare una ...

Italia: Insigne e Chiesa candidati al premio miglior gol degli Europei ed il pagellone...' Difficile farne a meno. Cristante 7,5: Mai titolare, 6 presenze, solo con i cursori dell'Austria ... Una doppietta riuscita soltanto ad altri 9 giocatori nella storia del calcio. Play raffinato, lo ...

Il calcio in tv costerà meno, pacchetti top a 240 euro annui Il Sole 24 ORE Calcio: meno match e campo neutro, federazione studia nuova Liga Meno giornate, più emozioni, con qualche partita in campo neutro, possibilmente anche all'estero, in sedi lontane come Miami: sono le idee con cui il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubial ...

"Rivoluzione Liga, meno giornate e partite a Miami!" Era necessario ridurre le giornate che occupano il calendario. Si devono proporre meno giornate di campionato per avere più spettacolo: devi inventare e catturare l'attenzione dei più giovani con ...

Noi proporremo un cambio che permetta ad esempio di avere partite in campo neutro,giornate e una competizione più emozionante che generi più ricavi". Secondo Rubiales si potrebbe studiare una ...Difficile farne a. Cristante 7,5: Mai titolare, 6 presenze, solo con i cursori dell'Austria ... Una doppietta riuscita soltanto ad altri 9 giocatori nella storia del. Play raffinato, lo ...Meno giornate, più emozioni, con qualche partita in campo neutro, possibilmente anche all'estero, in sedi lontane come Miami: sono le idee con cui il presidente della federcalcio spagnola, Luis Rubial ...Era necessario ridurre le giornate che occupano il calendario. Si devono proporre meno giornate di campionato per avere più spettacolo: devi inventare e catturare l'attenzione dei più giovani con ...