Calcio | Maldini | ' Donnarumma? Storia interrotta fa male'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Donnarumma miglior giocatore dell'Europeo c'è rimpianto? Direi di si, è una perdita importante per noi. Abbiamo acquistato un grandissimo portiere, ma il fatto che questa Storia si interrompa fa sicuramente male". Lo ha detto il dirigente dle Milan, Paolo Maldini alla presentazione dei calendari della Serie A su Dazn. "Nel futuro del Milan ci sarà Kessie? Certo, sul rinnovo ci stiamo lavorando", ha aggiunto Maldini che ha aggiunto che "domani dovrebbe arrivare Giroud. Abbiamo una coppia giovane davanti..., Olivier è un campione, ha fatto grandi cose con la Nazionale e il ...

Milan, Maldini: 'Giroud arriva domani. Donnarumma? Fa male': Il dt rossonero a margine dei calendari: 'È cresciuto…