Calcio: Il Manchester City non molla Kane, pronti 117 milioni di euro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il club pronto a sforare il tetto che si è autoimposto per gli acquisti Manchester (INGHILTERRA) - Harry Kane vale un'eccezione alla regola. Il Manchester City non ha ancora rinunciato all'idea di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il club pronto a sforare il tetto che si è autoimposto per gli acquisti(INGHILTERRA) - Harryvale un'eccezione alla regola. Ilnon ha ancora rinunciato all'idea di ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @RaiSport: ? #Calciomercato Il #ManchesterCity non molla #Kane, pronti 117 milioni di euro Il club pronto a sforare il tetto che si è au… - RaiSport : ? #Calciomercato Il #ManchesterCity non molla #Kane, pronti 117 milioni di euro Il club pronto a sforare il tetto c… - _visentini : RT @LouGirardiReal: Io potevo capire andar via per il RealMadrid, per un Manchester United, per un Bayern, ma per il psg no. È da stupidi d… - themastermain : RT @LouGirardiReal: Io potevo capire andar via per il RealMadrid, per un Manchester United, per un Bayern, ma per il psg no. È da stupidi d… - Raoultib57 : RT @LouGirardiReal: Io potevo capire andar via per il RealMadrid, per un Manchester United, per un Bayern, ma per il psg no. È da stupidi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Manchester Calcio: Il Manchester City non molla Kane, pronti 117 milioni di euro Il club pronto a sforare il tetto che si è autoimposto per gli acquisti MANCHESTER (INGHILTERRA) - Harry Kane vale un'eccezione alla regola. Il Manchester City non ha ancora rinunciato all'idea di assicurarsi l'attaccante del Tottenham, grande protagonista a Euro2020 con la nazionale inglese. Secondo "The Athletic", il club ha fissato a 60 ...

Roberto Mancini, quanto guadagnano i figli del ct della Nazionale Fin da piccolo sembra abbia avuto una buona predisposizione per il calcio, tanto da seguire le orme ... In seguito è passato in prestito al Manchester City, mentre attualmente sarebbe un free agent . A ...

Calcio: Il Manchester City non molla Kane, pronti 117 milioni di euro Tiscali.it Il Manchester City non molla Kane, pronti 117 milioni di euro Harry Kane vale un'eccezione alla regola. Il Manchester City non ha ancora rinunciato all'idea di assicurarsi l'attaccante del Tottenham, grande protagonista a Euro2020 con la nazionale inglese.

Il Barcellona potrebbe rinnovare il contratto di Dembélé e poi cederlo Il giocatore va in scadenza a giugno 2022. I catalani vorrebbero rinnovare il contratto così da poterlo cedere a un prezzo importante ...

Il club pronto a sforare il tetto che si è autoimposto per gli acquisti(INGHILTERRA) - Harry Kane vale un'eccezione alla regola. IlCity non ha ancora rinunciato all'idea di assicurarsi l'attaccante del Tottenham, grande protagonista a Euro2020 con la nazionale inglese. Secondo "The Athletic", il club ha fissato a 60 ...Fin da piccolo sembra abbia avuto una buona predisposizione per il, tanto da seguire le orme ... In seguito è passato in prestito alCity, mentre attualmente sarebbe un free agent . A ...Harry Kane vale un'eccezione alla regola. Il Manchester City non ha ancora rinunciato all'idea di assicurarsi l'attaccante del Tottenham, grande protagonista a Euro2020 con la nazionale inglese.Il giocatore va in scadenza a giugno 2022. I catalani vorrebbero rinnovare il contratto così da poterlo cedere a un prezzo importante ...