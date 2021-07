Calcio, Gabriele Gravina risponde al prefetto di Roma: “Il bus scoperto, scelta condivisa dalle Istituzioni” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un bel botta e risposta sul tema “festeggiamenti a Roma per gli Europei 2021 di Calcio“. Come è noto, il prefetto della Capitale Matteo Piantedosi ha parlato di “patti non rispettati” relativamente all’adozione di un bus scoperto lunedì sul quale gli azzurri hanno sfilato, accompagnati da una numerosa folla in festa. Le preoccupazioni legate al Covid erano e sono molte e si temono delle ricadute importanti su eventuali contagi. Non si è fatta attendere la reazione della FederCalcio che per bocca del massimo dirigente Gabriele Gravina ha fatto valere la propria posizione a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un bel botta e risposta sul tema “festeggiamenti aper gli Europei 2021 di“. Come è noto, ildella Capitale Matteo Piantedosi ha parlato di “patti non rispettati” relativamente all’adozione di un buslunedì sul quale gli azzurri hanno sfilato, accompagnati da una numerosa folla in festa. Le preoccupazioni legate al Covid erano e sono molte e si temono delle ricadute importanti su eventuali contagi. Non si è fatta attendere la reazione della Federche per bocca del massimo dirigenteha fatto valere la propria posizione a ...

