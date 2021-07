Calcio | Capponi pres Monterosi | ' sogno Serie A e progetto uno stadio a Sutri da 15mila posti' **

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Capponi

Metro

MONTEROSI - Fabrizio Lucchesi, dirigente blasonato delitaliano, è ufficialmente il Direttore Generale del Monterosi Fc, squadra neopromossa in ...di benvenuto del presidente Lucianoper ......e Giammarco Sicuro, inizio di diretta in festa oggi a Unomattina estate: 'Non abbiamo dormito' Non poteva non iniziare con i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di...Ufficialità. La Vis Pesaro ha preso in prestito il difensore Cusumato ed ha fatto firmare un annuale con opzione a Mastrippolito. Al Piacenza arriva Simone Giordano dalla Sampdoria.Fabrizio Lucchesi è il nuovo dg del Monterosi. Sport - Il presidente Luciano Capponi: "Con Fabrizio era un appuntamento del destino, l'ho colto al volo... ma anche lui mi ha colto" ...