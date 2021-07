Calcio | Capponi pres Monterosi | ' Mourinho ci ha chiamato per amichevole | non è stato possibile ma la faremo' **

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Fare un'con la Roma o la Lazio? Ci ha pensato la Roma, abbiamo avuto un invito direttamente dain persona, ma voleva giocare il 15 luglio e noi iniziamo la preparazione il 21 luglio, non erama lasicuramente". Lo ha detto Lucianoidente del, dalla prossima stagione in Lega Pro, all'Adnkronos. "Sonotanto tifoso della Roma, anche se ora me ne sono un po' distaccato".

