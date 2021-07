Calamari ritirati | cadmio alle stelle | lo stop alla Coop | il celebre prodotto da evitare | Guarda

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Scatta il richiamo. In questo caso riun, a diffonderlo la stessa catena di supermercati, e ridue lotti diindopacifici puliti congelati a marchio Albatros per la presenza di una “concentrazione disuperiore ai limiti consentiti”. Come spiega ilfattoalimentare.it, ilsoggetto a richiamo è quello venduto in confezioni di tipo skin da 400 grammi e appartiene ai lotti numero 0006MF con termine minimo di conservazione (Tmc) 08/2022 e numero 0010NF con il Tmc 09/2022. E ancora, irichiamati ...

In particolare, il richiamo riguarda igià puliti del marchio Albatros, prodotti da MARR S.p. A. con sede in via Spagna, 20 a Rimini. Icontaminati sono venduti in vaschette da 400 ...... migrazione della formaldeide da ciotola per snack in melamina dalla Cina; cadmio oltre il limite consentito in(Doryteuthis gahi) puliti decongelati; residui di pesticida (Clorpirifos - ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...Coop ha pubblicato l’avviso di richiamo di due lotti di calamari indopacifici puliti congelati a marchio Albatros per la presenza di una “concentrazione di cadmio superiore ai limiti consentiti”. Il ...