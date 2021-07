Cagliari, avevano preso a calci e schiaffi un rider durante i festeggiamenti per la Nazionale: denunciati due ventenni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo avevano preso a calci e schiaffi durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale agli Europei nella notte della semifinale di Italia-Spagna. Oggi sono stati individuati i due autori dell’aggressione al rider 51enne avvenuta a Cagliari in piazza Yenne il 7 luglio scorso. Sono due ventenni pregiudicati. Gli agenti li hanno trovati risalendo dalle immagini di alcuni video, diventati subito virali sul web, e di altri filmati acquisiti dalla polizia nei giorni successivi. I due, rispettivamente di 20 e 23 anni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Loper la vittoria dellaagli Europei nella notte della semifinale di Italia-Spagna. Oggi sono stati individuati i due autori dell’aggressione al51enne avvenuta ain piazza Yenne il 7 luglio scorso. Sono duepregiudicati. Gli agenti li hanno trovati risalendo dalle immagini di alcuni video, diventati subito virali sul web, e di altri filmati acquisiti dalla polizia nei giorni successivi. I due, rispettivamente di 20 e 23 anni, ...

