Bus scoperto, domani indagano la Nazionale? (Di mercoledì 14 luglio 2021) 00:00 Ragazzi oggi mi dovete calmare: è partito lo squadrismo per chi prova a dire che forse la libertà viene prima del green pass vaccinale. Ve lo dico per la milionesima volta: io mi sono vaccinato, ma mi batterò fino alla morte, come diceva Voltaire, perché ci sia libertà di scelta. 03:30 Massimo Gramellini adesso fa pure la lezione di liberalismo a Giorgia Meloni sostenendo che non si può andare a 300 all’ora in autostrada. Giusto. Ma mi spiegate una cosa? Io che sono vaccinato, se entro in contatto con uno non vaccinato non dovrei essere immune? O non crediamo nei vaccini? 06:50 Parola ai commensali. 07:20 Straordinario Vittorio Macioce sul Giornale, con Antonio Siberia sul Tempo e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 14 luglio 2021) 00:00 Ragazzi oggi mi dovete calmare: è partito lo squadrismo per chi prova a dire che forse la libertà viene prima del green pass vaccinale. Ve lo dico per la milionesima volta: io mi sono vaccinato, ma mi batterò fino alla morte, come diceva Voltaire, perché ci sia libertà di scelta. 03:30 Massimo Gramellini adesso fa pure la lezione di liberalismo a Giorgia Meloni sostenendo che non si può andare a 300 all’ora in autostrada. Giusto. Ma mi spiegate una cosa? Io che sono vaccinato, se entro in contatto con uno non vaccinato non dovrei essere immune? O non crediamo nei vaccini? 06:50 Parola ai commensali. 07:20 Straordinario Vittorio Macioce sul Giornale, con Antonio Siberia sul Tempo e ...

