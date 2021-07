Buongiorno dalla Borsa 14 luglio 2021 (Di mercoledì 14 luglio 2021) (TeleBorsa) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,31% sul Dow Jones; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.874,54 punti, sui livelli della vigilia. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,38%, terminando gli scambi a 28.608,5 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 15.189,3 punti. Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,2%); pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,42%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,22%. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Tele) – Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,31% sul Dow Jones; al contrario, incolore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 14.874,54 punti, sui livelli della vigilia. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,38%, terminando gli scambi a 28.608,5 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un +0,18% e archivia gli scambi a 15.189,3 punti. Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Resta vicino alla parità Francoforte (-0,2%); pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,42%; discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,22%. ...

Advertising

teatrolafenice : ??«La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l’altro ci è prezioso nella misura in cui ci è diverso» (Alb… - skzavnio : buongiorno dalla me minwoner meanier ((come si dice boh)) pazza che c'è in me - Ele624 : RT @occhizengavo: Buongiorno, Rosalinda é in Sicilia con il suo Andrea, dalla famiglia, si godranno dei bei momenti. Tutto il resto che non… - aldofrongia : il #buongiorno si vede dalla felpa... - TOSADORIDANIELA : RT @alda7069: Togliamo il non dalla frase 'non posso'. Insieme, possiamo fare la nostra parte. Con voi, @sobchak69 ?? ed io siamo vicini a… -