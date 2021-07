“Bullizzata sul set” | drammatica confessione dell’attrice | racconto da brividi | mai detto prima d’ora

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La famosissima attrice si è lasciata andare ad una: “sul set”,da, non l’aveva mai. Una vera e propria, quella che, esattamente nel 2019, l’attrice famosissima ha rivelato per lavolta in assoluto. Stando a quanto si legge su Vanity Fair, sembrerebbe che, a distanza L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GaetanoGorgoni : Intervista a #Malena: la #pornodiva bullizzata dai #moralisti social, con milioni di seguaci. “Più difficile fare i… - Marcellina82 : @enricoj10 @salvininonbloc1 @PoitiersV @matteosalvinimi Quindi concordi sul fatto che il ddl zan è un idiozia altri… - _DAGOSPIA_ : MICAELA RAMAZZOTTI:DA RAGAZZINA ERO BULLIZZATA.MI CHIAMAVANO SURF,ZERO SENO E DENTI GRANDI.SUL NUDO… -

Ultime Notizie dalla rete : Bullizzata sul

SoloGossip.it

... il 10 luglio 1976 aveva 2 anni , stava giocandobalcone e fu investita in pieno dalla nube ... Sono stataper anni, ma quando vengo qui mi sento subito più capita'. Ripartire dal Bosco ...Se ero? Beh, un po' sì. Recitare è stata la mia rivincita interiore". Brave and ... 8 luglio: Cesur a casa Korludag MICAELA RAMAZZOTTI: "MIO MARITO PAOLO VIRZI' L'HO VOLUTO IOSET" ...Francesca Giuliani, la pin up anni 50 della trasmissione televisiva “Avanti un altro”, ha dichiarato di sentirsi bullizzata per ... si è presentata sul red carpet di Notting Hill, avvolta ...Charlotte Gainsbourg ha raccontato il rapporto profondo e a volte complicato con la madre Jane Birkin in un documentario presentato a Cannes: ...