Buffon Parma, l'arrivo in ritiro: «He's coming home» – FOTO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Gianluigi Buffon ricomincia dal Parma: il portiere è arrivato nel ritiro di Castelrotto per l'inizio della nuova stagione – FOTO Sono passati 20 anni dall'ultima volta in cui Gianluigi Buffon ha vestito la mglia del Parma. Il portiere classe 1978, in questa stagione, ha deciso di ritornare a "casa" dopo una carriera sfavillante da numero uno e ripartire dalla Serie B. Il Parma, sui social, annuncia il suo ritorno nel ritiro di Castelrotto con la frase ormai celebre (e maledetta deagli inglesi): «He's coming ...

