Britney Spears | prima vittoria in tribunale | “Se sono qui è grazie ai miei fan | la mia famiglia cercava di metterli a tacere”

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 luglio 2021) Finalmente arrivano buone notizie da Los Angeles. Si è da poco chiusa la nuova udienza sul caso della conservatorship die la principessa del pop ha avuto la sua. Il giudice ha permesso alla popstar di Gimme More di scegliere l’avvocato da quale verrà rappresentata per liberarsi della tutela legale che l’ha ingabbiata per 13 anni. Da qui in avanti il legale che si batterà persarà Matthew Rosengart. Matthew Rosengart, come richiesto da, è stato ufficialmente approvato come avvocato. Rappresenterà la popstar nella battaglia legale contro la sua ...