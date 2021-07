Brasile, presidente Bolsonaro ricoverato in ospedale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, è stato ricoverato oggi all’ospedale militare di Brasilia a seguito di forti dolori addominali. Secondo quanto hanno rivelato fonti informate, il presidente ha cancellato tutti gli impegni e le riunioni della giornata. La televisione Globo ha riportato che il presidente verrà sottoposto ad una serie di accertamenti, senza specificare di quale natura. Si prevede, aggiungono le fonti, che il presidente rimarrà sotto osservazione tra le 24 e le 48 ore. Nel 2018, Bolsonaro è stato sottoposto ad una ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Jairdel, è statooggi all’militare di Brasilia a seguito di forti dolori addominali. Secondo quanto hanno rivelato fonti informate, ilha cancellato tutti gli impegni e le riunioni della giornata. La televisione Globo ha riportato che ilverrà sottoposto ad una serie di accertamenti, senza specificare di quale natura. Si prevede, aggiungono le fonti, che ilrimarrà sotto osservazione tra le 24 e le 48 ore. Nel 2018,è stato sottoposto ad una ...

