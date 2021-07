Borse, l'Europa si muove in sordina. Attesa per le indicazioni della Fed (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l'aumento a sorpresa dell'inflazione americana nel mese di giugno, i mercati aspettano l'intervento di Powell e il Beige Book per capire quale sarà la direzione della politica monetaria Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dopo l'aumento a sorpresa dell'inflazione americana nel mese di giugno, i mercati aspettano l'intervento di Powell e il Beige Book per capire quale sarà la direzionepolitica monetaria

Ultime Notizie dalla rete : Borse Europa L'inflazione chiama la correzione L'ottimismo della volontà che si è respirato in USA ha permesso alle borse europee di trasformare ... Che farà l'Europa? Nelle fasi di rialzo a volte non segue gli USA. Lo abbiamo visto da metà giugno ...

Borsa: Europa parte in calo, Londra - 0,5% Avvio in flessione per le principali Borse europee. Londra ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,49% a 7.089 punti, Parigi cede lo 0,38% a 6.533 punti mentre Francoforte arretra dello 0,36% a 15.733 punti. .

Borse, Europa chiude in rialzo. Milano la migliore (+0,92%). Record Wall Street Il Sole 24 ORE L'inflazione chiama la correzione Nei primi giorni della settimana corrente i mercati azionari si sono trovati ad affrontare una duplice sfida americana.

Hugo Boss prevede aumento ricavi del 30-35% nel 2021, titolo corre a Francoforte Deciso rialzo del titolo Hugo Boss sulla Borsa di Francoforte. In una seduta fiacca per i mercati europei, il titolo della maison tedesca avanza di quasi il 5% (+4,98%) passando di mano a 52,28 euro.

