Bonus matrimonio: no alla detrazione per gli sposi, sì allo sconto per le imprese (Di mercoledì 14 luglio 2021) Bocciato il Bonus matrimoni per le coppie, promosso il contributo ai settori del wedding. Lo ha deciso la commissione Bilancio a Montecitorio, dove si discutono i vari emendamenti al decreto Sostegni bis. Non ci saranno dunque aiuti per gli sposi, in particolare viene escluso dal testo della conversione in legge del Sostegni bis lo sconto fiscale del 25% sulle spese per la cerimonia nuziale alla coppia fino a un massimo di 25mila euro. Il decreto Sostegni bis stanzia invece 60 milioni per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'horeca (acronimo di hotellerie-restaurant-catering).

