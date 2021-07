Bonus affitto | novità sui beneficiari | ampliata la platea

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Un emendamento al decreto Sostegni bis ha introdotto un’importanteper allargare ladeidel. Il credito di imposta a cui si ha diritto per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo pagati da gennaio a maggio, diventa accessibile anche per le attività di commercio al dettaglio con ricavi oltre il limite dei 15 milioni di euro. Laè contenuta del testo di conversione in legge del dl Sostegni bis, il cui voto è atteso per oggi e il cui iter deve concludersi entro il 24 luglio., ...

Sarà possibile, quindi, acquistare un immobile con ilprima casa , darlo in, e mantenere la residenza all'interno della stessa città. Per non perderlo, però, l'immobile non deve essere ...locazioni, raddoppia il credito d'imposta. Dal 20% e 10% stabiliti rispettivamente per i canoni di locazione e nei casi did'azienda, ora si passa al 40% e 20%. Sono gli effetti delle ...L’agevolazione diventa accessibile, in misura ridotta, anche per le attività di commercio al dettaglio con ricavi oltre il limite dei 15 milioni di euro.I contratti d’affitto sul cui sconto il proprietario chiede il rimborso devono essere già stipulati alla data del 29 ottobre 2020, si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Non esistono ...