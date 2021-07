Bonucci: "Scaricabarile all'italiana. Le autorità ci hanno dato l'ok per il pullman scoperto" (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Ho sbagliato lavoro: dovevo candidarmi, altro che giocare a calcio”. Quando Leonardo Bonucci mattina ha letto i giornali non è riuscito a trattenere la battuta. E’ fatto così. Il difensore della Nazionale d’altronde, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe piegato la volontà del capo del governo, del Viminale, della prefettura di Roma per sfilare in giro per il centro della capitale con il pullman scoperto. Il tutto forte della minaccia: altrimenti non andiamo a Palazzo Chigi da Draghi, la legge sono io. “Sarei un ottimo ministro della Difesa”, scherza ancora il campione d’Europa da poco arrivato in Sardegna (con la famiglia e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Ho sbagliato lavoro: dovevo candidarmi, altro che giocare a calcio”. Quando Leonardomattina ha letto i giornali non è riuscito a trattenere la battuta. E’ fatto così. Il difensore della Nazionale d’altronde, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe piegato la volontà del capo del governo, del Viminale, della prefettura di Roma per sfilare in giro per il centro della capitale con il. Il tutto forte della minaccia: altrimenti non andiamo a Palazzo Chigi da Draghi, la legge sono io. “Sarei un ottimo ministro della Difesa”, scherza ancora il campione d’Europa da poco arrivato in Sardegna (con la famiglia e ...

Advertising

gppmessineo : RT @ilfoglio_it: “A ognuno il suo compito e il suo ruolo, è davvero semplicistico e molto italiano scaricare le colpe”. @bonucci_leo19 dà a… - ilfoglio_it : “A ognuno il suo compito e il suo ruolo, è davvero semplicistico e molto italiano scaricare le colpe”.… - ClaraPorta4 : RT @ivanmazzella: @robypava @mike_fusco Il Paese dei Balocchi. Nessuno, non ho ancora visto nessuno ricoprire una carica di responsabilità… - augustociardi75 : Non dico Ustica, ma almeno fateci sapere come cazzo è andata per il bus scoperto della #Nazionale. Campioni d'Euro… - Peppebar : @mirkonicolino Ma scusate, hanno già dato la colpa di tutto a Bonucci, che li ha minacciati e costretti ad un' este… -