Bonetti “Pari opportunità tema fondamentale per Italia”

ROMA (ITALPRESS) – "Il tema delle Pari opportunità è fondamentale per l'Italia, e per il contesto internazionale, la Parità di genere è la strada che abbiamo per avere un mondo in grado di affrontare le sfide del futuro, per la prima volta il tema della Parità di genere è centrale nel G20, è uno degli assi della presidenza Italiana, il presidente Draghi ha molto insistito su questo". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, ospite di Rainews24. "Faremo ...

