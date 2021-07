Bolsonaro ha ostruzione intestinale, si valuta intervento (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stata diagnosticata una ostruzione intestinale e sarà trasferito a San Paolo dove i medici valuteranno la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza. Lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) Al presidente del Brasile Jairè stata diagnosticata unae sarà trasferito a San Paolo dove i medici valuteranno la necessità di unchirurgico d'urgenza. Lo ...

