Bologna, i convocati per il ritiro di Pinzolo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Bologna ha diramato la lista dei giocatori convocati per il ritiro di Pinzolo, che comincerà in serata e terminerà il 24 luglio. Comincia quindi ufficialmente la stagione anche per i felsinei. Ecco quindi la lista dei trenta giocatori convocati. Portieri: Skorupski, Ravaglia, Sarr, Bagnolini, Molla. Difensori: Amey, Binks, Bonifazi, Annan, Denswil, De Silvestri, Dijks, Khailoti, Mbaye, Soumaoro, Hickey. Centrocampisti: Baldursson, Casadei, Poli, Schouten, Soriano, Urbanski, Vignato. Attaccanti: Cangiano, Orsolini, Pagliuca, Raimondo, Sansone, Santander, Van Hooijdonk.

Convocati Bologna per Pinzolo: la lista di Mihajlovic Il Bologna parte per il ritiro di Pinzolo: ecco la lista dei convocati di Mihajlovic con l'assenza di Barrow, causa Covid

Bologna, i convocati per il ritiro di Pinzolo: presenti anche Van Hooijdonk e Bonifazi

Serie A, Bologna: i convocati di Mihajlovic per il ritiro estivo Parte la stagione del Bologna col ritiro di Pinzolo. Sinisa Mihajlovic convoca moltissimi giovani interessanti. Assente Barrow a causa della positività al Covid.

